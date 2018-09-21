17 branşta kurs açıldı

KAYSERİ, () -MELİKGAZİ Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisinde 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi sosyal, kültürel ve derslere katkı olmak üzere toplam 17 ayrı branşta kurslar başladı.

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinin yeni eğitim dönemine başladığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin eğitim ve öğretim de öğrencileri, kursiyerleri ve öğretmenleri ile büyük bir aile olduğunu söyledi.

Çocuk Meclisi öğrencilerin 8 ay boyunca hem derslere katkı hem de sosyal ve kültürel kurslar ile eğitim alacağını söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç ''Çocuk Meclisi üyelerimizde bizim ailemizin en küçük bireyleridir. Yaklaşık 4 bin 850 kayıtlı üyesi, 67 öğretmeni ile Çocuk Meclisi her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bunun yanında meclisimiz geçen dönem 9 şubede faaliyet gösterirken, yeni dönemde inşaat çalışmaları tamamlanan 4 sosyal ve kültür tesislerin tamamlanması ile 13 şube ile hizmet verecektir. Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce branşlarında dersler başladı. Tüm öğrencilerimize yeni öğretim yıllarını kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

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