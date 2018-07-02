167 deniz şehidi için Akdeniz’e açıldılar

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () – MERSİN’in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde Kabotaj Bayramının 92’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında balıkçı tekneleri ve troller, Sahil Güvenlik Botunun öncülüğünde 23 Haziran 1941 tarihinde düşmanlar tarafından batırılan Refah Şilebi’nde şehit düşen 167 deniz şehidi için denize açıldı.

Anamur Kaymakamlı Mehmet Kurdoğlu, Aydıncık Kaymakamı Mehmet Erkan Türker, Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul, ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, daire amirleri ve vatandaşların katıldığı tören, Liman Başkanı İsmail Ak tarafından Atatürk Anıtına Çelenk konulması ile başladı.

Burada konuşan Liman Başkanı Ak, üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için bir deniz ilkesi olan Türkiye’de, denizciliğe gereken önemin verilmesinin küreselleşen dünyada milli bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Kaptan-ı Deryalar yetiştiren denizci ülke ve millet olarak Türk bayrağını dünya denizlerinde dalgalandırmaya devam etmek, Atatürk ülküsü doğrultusunda en büyük hedeflerden biri olduğunu belirten Ak, "Deniz Kuvvetleri gücümüzü arttırmak için yurt dışında yaptırılan 4 denizaltını teslim almak üzere 23 Haziran 1941 tarihinde Refah Şilebi ile Mersin’den hareket eden 15 Subayı, 16 Hava Harp Okulu öğrencisi, 48 astsubay, 63 deniz eri ve 25 mürettebattan oluşan 167 denizci şehidimizi diğer tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Buradaki törenin ardından Anamur İskelesi'nin yapımının devam etmesi nedeni ile balıkçılar Bozyazı Balıkçı barınağında toplandı. Anamur ve Bozyazı’nın en yaşlı kaptanı 62 yaşındaki Salih Erdem’e Anamur Kaymakamı Kurdoğlu ve Aydıncık Kaymakamı Türker tarafından plaket verildi. Daha sonra Sahil Güvenlik botu öncülüğünde denize açılan balıkçı tekneleri ve troller, yaklaşık 1 saat süren deniz seferinin ardından yapımı devam eden 350 metre uzunluğundaki Anamur İskelesi açıklarında adeta görsel şov yaptı.

Tören, Sahil Güvenlik Botundan şehitleri için denize karanfilden yapılmış kırmızı çelenk atılması ile son buldu.



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