16 yaşındaki çocuk otomobille park halindeki araçlara çarptı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 16 yaşındaki çocuk direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile park halindeki 2 otomobile çarptı.

Kaza dün gece saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Celal Atik Sokak’ta meydana geldi. 16 yaşındaki A.T. kullandığı 06 YAR 86 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarında park halinde bulunan S.U.'ya ait 34 LU 8024 ve M.E.A.'ya ait 34 RU 6065 plakalı araçlara çarptı. Çocuğun kullandığı otomobilin motorundan dumanlar çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Araçta yanma olmayınca olay yerine gelen itfaiye ekipleri kontrollerini yaparak önlem aldı. Kaza sırasında sarsılan A.T. 112 Acil ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

