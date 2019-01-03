16 suçtan aranan firari yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polisin operasyonunda, hakkında 16 ayrı suçtan arama kararı ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö. yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen V.Ö.'nün Eskihisar Mahallesi'ndeki evine geldiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Polis tarafından evinde yakalanan V.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.Ö.'nün polis merkezinde yapılan GBT sorgulamasında; 'tehdit', 'silahla tehdit', 'iftira', 'infaz kurumuna yasak eşya sokmak', 'yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hükümlünün kaçması' ve 'silahlı yağma' olmak üzere 16 ayrı suçtan arandığı ve çeşitli mahkemeler tarafından hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası verildiği tespit edildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan V.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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