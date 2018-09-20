16 metrekare büyüklüğünde Giresun pidesi yapılacak

GİRESUN Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, “16 metrekare büyüklüğünde dev bir Giresun yağlısı sunumu yaparak, bu lezzetin bizim olduğunu göğsümüzü kabartarak göstereceğiz” dedi.

Uzuner, Giresun İl Özel İdaresi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erdem Kılavuz koordinesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB), Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği destekleriyle 28-30 Eylül tarihleri arasında “Giresun Lezzetleri Şenliği”nin düzenleneceğini belirtti.

Botanik Bahçe’de gerçekleştirilecek olan şenlikle ilgili bilgi veren Uzuner, pizzanın atası, Giresun yağlısının görsel bir sunumla dünyaya tanıtılacağını kaydetti. Uzuner, “Yükselen turizm değeri olan gastronominin şehirlerin tanınmasında artık ciddi bir yeri var. UNESCO da bu konuda dünya çapında mutfak kültürlerini tescilleme noktasında çalışma yürütmekte. Giresun mutfağı da zengin ot mutfağıyla Türkiye’nin en önde gelen vejetaryen mutfaklarından bir tanesi. Burada eksik olduğumuz nokta, mutfağımızın değerine sahip çıkmak ve tanıtmaktı. Bu şenlikle Giresun mutfağını ön plana çıkarak hem tanıtımı yapmak ve hem de ticarileşerek bilinirliği artırmak istiyoruz” ifadesinde bulundu.

Şenliğinin en can alıcı unsurunu dev Giresun yağlısının oluşturacağına işaret eden Uzuner, “Giresun yağlısı, Giresun mutfağına özgü geçmişten gelen kadim bir lezzet. Bu kadim lezzet aynı zamanda pizzanın atasıdır. İtalyanlar da pizzanın hamuru ve şeklini Ortadoğu’dan aldıklarını söylemektedir. Bizde bu lezzeti yaşamak ve yaşatmak adına 4 metre çapında, yaklaşık 16 metrekare büyüklüğünde dev bir Giresun yağlısı sunumu yaparak, bu lezzetin bizim olduğunu göğsümüzü kabartarak göstereceğiz” diye konuştu.

Uzuner, Giresun’un yöresel lezzetlerine sahip çıkma adına Giresun yağlısının tescilleneceğini sözlerine ekledi.