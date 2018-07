16 dansçı birinci olmak için ter döktü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - İTALYA, Fransa ve Japonya'nın ardından bu yıl ilk defa Antalya'da düzenlenen Red Bull Dance Your Style yarışmasında 16 dansçı birinci olmak için terk döktü. Yarışmayı Can Tohma kazandı.

İzleyicinin jüri olduğu yarışma Red Bull Dance Your Style, İtalya, Fransa ve Japonya'nın ardından dün Antalya'da yapıldı. Breaking, hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergilendiği yarışmada kadın ve erkek dansçılar 1'er dakikalık performanslar sahneledi. Davet edilen 16 dansçı Konyaaltı Olbia Meydanı'nda ilk kez duydukları şarkılarla dansa ayak uydururken kırmızı ve mavi kartlar dağıtılan izleyiciler ise performansları oylayarak kazananı belirledi.

Akay, Aydan, Biser, Burcu, Can, Destina, Edwin, Ezgilu, Gülay, Jemray, Koray Horu, Mr. Didi, Sergen, Uchicha Fox ve Volkan One Shot'ın yer aldığı yarışmanın finalinde hip hop tarzında Can ve Aydan sahneye çıktı. Performans sonunda oyların çoğunluğunu toplayan Can Tohma, Red Bull Dance Your Style Türkiye'nin birincisi seçildi.

