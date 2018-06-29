15 Temmuz şehitler anıtı hazırlanıyor

TOKAT,() - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 15 Temmuz Şehitler Anıtının 15 Temmuz'da açılacağını belirtti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibiyle birlikte belediye çalışma alanlarında incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Yeşilırmak Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı Merkez Cami önünde yapımına başlanılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, anıtın 15 Temmuz tarihinde açılacağının müjdesini verdi. Başkan Eroğlu, 15 Temmuz Şehitler Anıtıyla ilgili yaptığı açıklamada; ''Göreve geldiğimiz andan itibaren anıtlar, meydanlar oluşturmaya çok önem verdik. Şimdi de Tokat-Turhal yolu üzerinde, Sanayi Sitemizin hemen karşısında Yeşilırmak kenarında, Merkez Cami'nin hemen önündeki bu alanda bir başka anıtı hem şehitlerimiz için hem de Tokat'lı hemşehrilerimizin kullanımına hazırlıyoruz. İnşallah burası 15 Temmuz Şehitler Anıtı olacak ve önümüzdeki 15 Temmuz'da da açılışını hep birlikte yapacağız. Bu bölgede 15 Temmuz'u anımsatan bir anıt ve figürler kayacağız. Böylelikle 15 Temmuz'u da şehrimizin bir köşesinde ayrıca yaşatmış olacağız'' dedi.



FOTOĞRAFLI