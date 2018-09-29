15 Temmuz gazisinin nikah kıydı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan İsmet Doğan ve Tuğba Sökmen çiftinin nikahını Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan kıydı.

Tuğba Sökmen ve İsmet Doğan çifti Nizip’te bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Nikah törenine Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Latif Karadağ, Ak Parti Gaziantep eski Miletvekili Mehmet Sarı, Ak Parti Nizip ilçe Başkanı Fatih Uzunaslan, daire amirleri ve çiftin aileleri katıldı.

Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan’ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Latif Karadağ, Ak Parti Gaziantep eski Milletvekili Mehmet Sarı, Ak Parti Nizip ilçe Başkanı Fatih Uzunaslan, daire amirleri ve müdürleri yaptı.

Nikahın kıyılmasının ardından genç çifti tebrik eden Başkan Akdoğan, zor ve güzel günlerde dayanışmayla, sevgiyle, samimiyetle, sadakatle yollarının açık olması temennisinde bulunarak, “Onlar bu ülkenin geleceği için, demokrasimiz, bayrağımız, istiklalimiz için canlarını seve seve vererek şehit ve gazi oldular. Ülkemize, milletimize, bayrağımıza sahip evlatlar yetiştireceksiniz buna inanıyoruz. Bir kez daha mutluluk diliyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Hacı Fevzi Akdoğan, nikah cüzdanını gelin Tuğba Sökmen verdi.

Kaymakam Şahin ve Belediye Başbakanı Akdoğan ve protokol üyeleri, çiftin yakınlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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