 15 Temmuz gazisinden şiir dinletisi

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR(Konya),() - AKŞEHİR Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen şiir dinletisinde 15 Temmuz gazisi Hüseyin Öztürk Akşehirlilerle buluştu.

Akşehir Kültür Merkezi’ndeki şiir dinletisinde kendi yazdığı şiirler ve önemli şairlerin eserlerinden eserler seslendiren Hüseyin Öztürk, şiir severlerden alkış aldı. Programın sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından plaket verilen Hüseyin Öztürk, programın gerçekleşmesinde emeği geçen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Öztürk, programında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya için yazdığı bir şiiri de seslendirdi.

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