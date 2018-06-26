15 Temmuz eserleri jüri önünde

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin katkıları ile ulusal çapta düzenlenecek '15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması'na 355 eser sahibi başvurdu. Jüri, eseri yarın değerlendirecek.

Kepez Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle düzenlenen '15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması'na, 355 eser başvurdu. Ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile profesyonellerin katıldığı yarışmanın eserleri 27 Haziran Çarşamba günü jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde yaşanan olaylar ve yansımalarının konu edildiği yarışmanın dereceye giren eserleri 30 Haziran Cumartesi günü basın ve sosyal medya aracılığıyla kamu oyuna duyurulacak. Dereceye giren eserler, Dokuma'daki Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenecek ödül töreninin ardından sergilenerek, Antalyalıların beğenisine sunulacak.

Yarışma jürisinde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Osman Eravşar, Grafik Bölümü Başkanı Doç.Dr. Aydın Zor, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ömer Zaimoğlu, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sağ, Heykel Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Özcan Özkarakoç, Heykel Bölümü'nden Dr. Ferit Yazıcı, AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Kepez Belediyesi Kültür Müdürü Erdal Çelik, TÜGVA Antalya İl Başkanı Levent Ortak ve ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Necati Berdibek yer alıyor.