15 bin hanenin kapısı evde bakım için çalındı

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında hayata geçirdiği evde bakım hizmeti ile bugüne kadar 15 bin 39 hanenin kapısını yardım etmek için çaldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında hayata geçirdiği evde bakım hizmeti ile vatandaşlara yardımcı olmayı sürdürüyor. 2014 yılından bu yana toplam 15 bin 39 evin kapısını çalan sağlık ekipleri, rutin ziyaretler yapıyor ve ihtiyaç duyulması halinde hastalara tıbbi müdahalede bulunuyor. Evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde pansuman, yatak yarası bakımı, serum takılması, enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü gibi hizmetler veriliyor. Ekipler, talepler doğrultusunda saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve silme banyosu gibi hizmeti de veriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar ziyaret ettiği 15 bin 39 evde, 137 bin 701 tıbbi müdahale, 39 bin 555'ine ise genel bakım yaptı.

ENGELLİYE VE HASTAYA ÜCRETSİZ NAKİL

Ekipler, hasta vatandaşı evinden alarak ilgili sağlık kurumuna götürüyor. Oradaki işlemlerinin takibini de yapan ekipler, işlemlerin tamamlanmasından sonra hastayı tekrar evine getiriyor. Bu güne kadar 23 bin 449 hastanın nakli, 9 bin 195 engelli nakli gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, yerel yönetimler olarak şehirlerinin sağlığı yanında vatandaşların sağlığını da önemsediklerini belirtip, evde bakım hizmeti ile evlere misafir olduklarını, hal hatır sorduklarını söyledi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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