14. Uluslararası Eskikarağaç Leylek Festivali’ne yoğun ilgi

AVRUPA Leylek Köyleri Birliği’ne üye olarak, Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olan Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Eskikarağaç Uluslararası Leylek Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Karacabey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Eskikarağaç Leylek Festivali’nde hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli etkinliğe imza atıldı. Halk oyunları gösterileri ile başlayan ve bisiklet, tekne turları, yarışmalar, sihirbaz gösterileri ve geleneksel fener alayı ile devam eden festivalin açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, İlçe Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Prof. Dr. İsmet Arıcı ve protokol mensuplarının yanı sıra, Bursa ve diğer kentlerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

EKOLOJİK TURİZM VURGUSU

Açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Festivalimize coşkuyla katılan herkese teşekkür ediyorum. Karacabey Belediyesi olarak, ‘3T’ diyerek yola çıkmıştık. Yani Tarımsal yatırımlar, Teknolojik yatırımlar ve Turizm yatırımları. Turizm yatırımlarında da ekolojik turizme vurgu yapmıştık. Karacabey'in de bu alanda değerlendirilebilecek ne kadar değeri varsa, hepsini harekete geçirmek için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Birçok yerde faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu noktada, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı leyleklerin anne ve babası olarak nitelendirdiğimiz Fransizka ve Prof. Dr. İsmet Arıcı çiftine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

ESKİKARAĞAÇ’IN FARKLI POTANSİYELLERİ

Leyleklerle ilgili farkındalığın önemli ölçüde arttığını söyleyen Özkan, şunları kaydetti:

“Artık birçok mahallemizden leylekler için yuva talebi geliyor. Vatandaşlarımız nezdinde, leyleklerle ilgili önemli bir farkındalık oluştu. Uluslararası leylek köyleri ağının temsilcisiyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Avrupalı dostlarımızı da burada ağırlayacağız. Mahallemizdeki eksikleri de her şeyiyle birbir tamamlıyoruz. Yılın her döneminde, yurdun çeşitli yerlerinden doğaseverleri ve fotoğrafçıları da burada sık sık ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Buraya butik otel tarzı bir yapıyı da kazandıracağız. Eskikarağaç'ın daha farklı potansiyellerini ortaya çıkaracağız. Mahallemizde, EKADER Köylü Kadınlar Derneği de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Leylek Heykeli gibi anı duvarımız var. Göldeki sandal gezileri de sürüyor. Mevcut iskeleyle birlikte, yeni bir iskelemiz de yapım aşamasında olacak. Buraların insanlara daha fazla tanıtılması için mutlaka bir hikayesi olması gerektiğine inanıyoruz. Adem (Yılmaz) Amcamız da Yaren Leylek hikayesi ile Eskikarağaç'ın adeta sembollerinden biri oldu. Ülkemiz ve dünyadaki pek çok yerde bu hikâye konuşulmaya devam ediyor.”

ESKİKARAĞAÇ’A OLAN İLGİ HER YIL ARTIYOR

Programda konuşan Eskikaraağaç Mahallesi Muhtarı Rıdvan Çetin de ‘Leylek Köyü’ Eskikarağaç'a olan ilginin her geçen yıl daha da arttığına dikkat çekerek, Uluslararası Leylek festivalleri sayesinde mahallenin adının dünyada duyulmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, mahallenin gelişimi adına gösterdiği özveriden dolayı da kendisine teşekkür eden Çetin, festivale katılan herkese teşekkür etti.

EDA-METİN ÖZÜLKÜ KONSERİYLE COŞTULAR

Öte yandan, gün boyu süren festivalin akşam saatlerinde sahneye çıkan sevilen sanatçılar Eda-Metin Özülkü çifti de sahnede sergiledikleri performans ve birbirinden güzel şarkılarıyla, kendilerini izlemeye gelen vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

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