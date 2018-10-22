14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da tamir ettiği ağılın çöken çatısı altında kalıp, ağır yaralanan Hikmet Tunç (55) tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyünde 8 Ekim günü tamir ettiği ağılın çöken çatısının altında kalan Hikmet Tunç ağır yaralandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Hikmet Tunç, tedavi gördüğü cerrahi yoğun bakım servisinde bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.
Hikmet Tunç'un cenazesi Kocapınar köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
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