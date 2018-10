14 farklı ülkenin vatandaşı Kaleiçi'ni renklendirecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin, 14 ülkenin 26 kentinin katılımıyla 3'üncü kez düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali'nin misafirleri yemekte bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali, başladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, katılımcıların onuruna Akra Otel'de öğle yemeği verdi. Yemeğe katılımcıların yanı sıra Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar da katıldı. Yemekte konuşan Kaymakam Arısoy, Antalya'nın yeryüzünde cenneti arayanların buluştuğu kent olduğunu söyledi. Bu yıl şimdiye kadar 12 milyon misafir ağırladıklarını belirten Arısoy, "Antalya sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra çok sayıda büyük organizasyonlara ev sahibi yapıyor. Kaleiçi de en önemli turizm destinasyonlarımızdan biri. Sizinle Kaleiçimizin tanınırlığı artacaktır" dedi.

4 GÜN SÜRECEK

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yemekte katılımcılara Antalya hakkında bilgi verdi. Bu yılki festivalde 14 ülkeden 26 kenti Antalya'da ağırlayacaklarını dile getiren Uysal, festivalin 4 gün süreceğini söyledi. Uysal, "Bu 4 gün boyunca eğleneceğiz, aynı zamanda sorunlarımızı tartışacağız. Kültürümüzü artıracağız. Antalya'yı, barışın ve kardeşliğin en yüksek noktaya çıktığı atmosfere dönüştüreceğiz" dedi.

VALİ KARALOĞLU'NA ZİYARET

Festivale katılanlar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Konuklara Antalya'nın çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, Antalya'nın doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve tarihi derinliğini anlattı. Misafirleri Antalya'da ağırladıkları için büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Karaloğlu, Antalya'nın tarihi kent merkezinin şehrin kalbi olduğunu ifade ederek bu festivalle Antalya'nın kalbini dünyaya açan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı tebrik etti.

ONUR KONUĞU ÜLKE RUSYA

Festivale İtalya'dan 'tarihin ve sanatın kenti' Gradara ve Sicilya, Filistin'den Beytüllahim, Bulgaristan'ın Gabrovo ve Smolyan, Kosova'da bir Türk yerleşimi olan Mamuşa ve Mitroviça, Litvanya'nın Silute, Macaristan'ın Zigetvar, KKTC'den Girne, Pakistan'dan Karachi, Azerbaycan'dan Binagadi, Khatai, Sabunchu, Nizami, Mingechevir, Narimanov, Avusturya'dan Purbach, Neusiedler şehirleri katılacak. Festival, onur konuğu ülke Rusya'dan ise Rostov, St. Petersburg ve Kazan şehirlerini ağırlayacak.

Kaleiçi Old Town Festivali; konserler, sergiler, sokak performansları, söyleşiler, mutfak atölyeleriyle 4 gün boyunca devam edecek.

