13 yaşındaki kaykay sporcusu milli takıma seçildi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kaykay sporcusu Yiğit Bektaş(13), katıldığı organizasyonda başarısıyla dikkatleri üzerine topladı. A milli takıma çağrılan genç kaykaycı Çin'de gerçekleştirilecek yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Orhangazi ilçesinde bulunan Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan Yiğit Bektaş, ailesinin kendisine aldığı kaykay ile birlikte küçük yaşlarda spora başladı. Kendi çabalarıyla kaykay sürmeyi öğrenip kendisini geliştiren Bektaş, çeşitli kaykay organizasyonlarında da başarılar elde etti. Düzenlenen son organizasyonda Kaykay Federasyonu yetkililerinin dikkatini çeken Bektaş, Aday Milli Takım Sporcu Seçme Kampına çağrıldı. Bektaş, kampta yaptığı gösteriler neticesinde milli takıma katılmaya hak kazandı. Yiğit Bektaş, A Milli Takım ile birlikte 29 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Çin’in Nanjing Kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

FOTOĞRAFLI