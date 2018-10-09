13 mahallede 300 bin kişiyi etkileyen kokuya tepki

CHP Bursa Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’nın merkez ilçelerinden Osmangazi ve Nilüfer’e bağlı 13 mahallesinde en az 300 bin kişiyi etkileyen koku sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Altaca Kayışoğlu, koku sorununu Meclis Genel Kurulu’nda dile getirirken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması için de soru önergesi verdi.

Meclis’te yaptığı konuşmada Bağlarbaşı, Hamitler, Akpınar, Yunuseli, Geçit, Yenibağlar, Adnan Menderes, Fatih Sultan Mehmet, Zekai Gümüşdiş, Balat, Özlüce, Ahmet Yesevi, Bademli, Altınşehir gibi mahalleri etkileyen kokuya dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, konuşmasını şunları kaydetti:

“Nüfusu 3 milyona ulaşan Bursa’da 13 mahallede oturan 300 bin kişinin doğrudan etkilendiği önemli bir sorun var. Gece yarısı havayı saran ve sabah saatlerine kadar devam eden kokudan ciddi anlamda rahatsızlar. Bu kokunun iki temel nedeni var. Biri, şehir çöplüğü. Düşünebiliyor musunuz TOKİ dar gelirli vatandaşlarımız için gidip Bursa’nın tam ortasında kalan bu çöplüğün yanına (Hamitler ve Yunuseli’ne) 2 binin üzerinde konut inşa etti. Bursa’nın ortasında kalan sanayi bölgelerinin atıkları ve o atıkları arıtan tesis bir diğer koku nedeni olarak önümüzde duruyor. 16 yıllık AK Parti iktidarında bu soruna çözüm arayan Bursalılar canlarından o kadar bezmişler ki kapı kapı dolaşıp imza kampanyası başlatmak zorunda kaldılar.”

Bursa’da en az 300 bin insanın doğrudan etkilendiği koku sorunu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması için de soru önergesi veren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Son birkaç yıldır Demirtaş ve doğu bölgesindeki fabrikaların atıkları için kullanılan arıtmadan yükselen kokuların kimyasallar kullanılarak bastırıldığı yönünde iddialar var. Bunların aydınlatılması Bursa’da bu sorunu yaşayan insanlar için büyük önem taşıyor” diye konuştu:

Altaca Kayışoğlu, Çevre Bakanı Kurum’dan şu soruların yanıtlanması istedi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda yaptığı bir çalışma var mıdır? 300 bin kişilik 13 mahallenin ortasında kalan Hamitler Çöplüğü ’nün kullanılmasına daha ne kadar devam edilecektir? Bursa’da belirlenen yeni çöp sahaları var mıdır, varsa hangi bölgelerde bulunmaktadır? Çöplüklerde ve arıtma tesislerinde koku giderici maddeler kullanılmakta mıdır, kullanılıyorsa bunlar hangi maddelerdir? İnsan sağlığına zararlarının olup olmadığı yönünde bilimsel bir araştırma söz konusu mudur? 13 mahalleden yükselen şikayetlere yönelik ivedilikle yapılacak bir çalışmanız söz konusu olacak mıdır?”

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