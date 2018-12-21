125 zabit katibi sertifikalarını aldı

ADALET Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi 2018 yılı eğitim dönemini tamamladı. 14'üncü grup Zabıt Katipleri Hizmet İçi Eğitim Programı sonunda 125 zabit katibine sertifikaları verildi.

Adalet Bakanlığı 2018 yılı eğitim planı çerçevesinde; Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik 14'üncü grup ‘Hizmet İçi Eğitim Programı’ Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi'nde tamamlandı. Rize Personel Eğitim Merkezi 2018 yılı eğitim programının da sona ermesi nedeniyle tören düzenlendi. Programa, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Prof.Dr. Reşat Kasap, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağı ile Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli ve çok sayıda davetli katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik, 17 - 21 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlene hizmet içi eğitim programını tamamlayan 125 kursiyere sertifikaları verildi.