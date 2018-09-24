123 bin 090 euro bütçeli  First Touch projesi

KAYSERİ ()-KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından hazırlanan Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi '' First Touch ''kabul edildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 199 proje başvurusu değerlendirildi. Kayseri Sağlık Müdürlüğünce sunulan 2018-1-TR01-KA202-059488 numaralı ve FİRST TOUCH proje uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda 123 bin 090 euro hibe desteği almaya hak kazandı.