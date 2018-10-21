120 bin balık yavrusu suya bırakıldı

KAYSERİ,() - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sarımsaklı Barajı’nda 12 bin kişinin katıldığı yürüyüş sonrası 120 bin balık yavrusunu suya bıraktı.

“Balıklar Suya, Adımlar Doğaya” sloganıyla Sarımsaklı Barajı’nda yapılan etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Başkan Çelik’in yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı ve 15 Temmuz Gazisi Metin Doğan’ın da iştirak ettiği etkinlikte 12 bin kişi yer aldı.

Spor A.Ş.’nin sağlık ve doğa için yapmış olduğu etkinlik 7 kilometrelik parkurdaki yürüyüşle başladı. Yürüyüş sonrası katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından kahvaltı ikram edildi. Kahvaltının ardından 12 bin kişi tarafından Sarımsaklı Barajı’na 120 bin yavru balık bırakıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik “ Hiçbir ideolojik fark gözetmeksizin her görüşe sahip hemşerim burada, kardeşlik burada, dostluk burada, spor burada, sağlık burada, ailece kaliteli vakit geçirmek de burada. Çok şükür yaptığımız hizmetlerimize ilgi gösteriyorsunuz. Rabbim bizlere hayırlı hizmet ömürleri verdiği müddetçe daha fazlasını yapmak için gayret edeceğiz. Gönül belediyeciliği kavramı sadece slogan olarak kalmayacak altını dolduracağız ve sizlerle birlikte olacağız. Bu etkinlik için sosyal medyadan bize kaydolan 8 bin kişiydi fakat katılım 12 bin kişiyi geçti. Son dönemlerde yaptığımız spor etkinliklerinin arkasına farklı bir sosyal temayı daha ekliyoruz. Bugünkü etkinliğimizin sonunda da 120 bin balığı hep birlikte göle bırakacağız” dedi. Konuşmaların ardından Sarımsaklı Baraj’ının kıyısına inen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik vatandaşlarla birlikte 120 bin balığı göle bıraktı.

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