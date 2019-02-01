12 yaşında, 100'üncü madalyasını kazandı

KARŞIYAKA Belediyespor'un 12 yaşındaki satranç oyuncusu Gülcan Sena Kayış, 100'üncü madalyasını Antalya'da kazandı. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Belek'te gerçekleştirilen dev organizasyonda Karşıyaka'yı başarıyla temsil eden Gülcan, Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonaları'na; Türkiye'nin 81 ilinden toplam 2 bin 810 sporcu katıldı. Bir hafta süren yarışmalar sporcuların zorlu mücadelelerine sahne olurken, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Gülcan Sena Kayış da Küçükler - 12 Yaş Kızlar Kategorisi'nde ikinci olarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca, 6. kez üst üste kazandığı ikincilik derecesiyle bir rekora imza attı.

SLOVAKYA YOLCUSU

Turnuvayı birinci ile eş puanda namağlup tamamlayan Gülcan Sena Kayış, 1-12 Ağustos 2019 tarihleri arasında Slovakya'da yapılacak olan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye de hak kazandı.

İZMİR, ()

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