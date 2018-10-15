12 ülke Konyaaltı'nda buluştu

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi ve Konyaaltı Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen Konyaaltı Uluslararası Kültür Sanat Festivali, 12 ülkenin katıldığı, birbirinden renkli etkinliklerin sergilendiği gösterilerle son buldu.

Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen Konyaaltı Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nde farklı kültürden onlarca dans ve müzik grubu sahne aldı. Rusya, Polonya, Azerbaycan, Ukrayna, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Almanya ve Kırgızistan ile Irak Türkleri ve Ahıska Türkleri, Konyaaltı Kent Meydanı'nda gün boyunca birbirinden renkli gösterilerle kültür ve sanatlarını sergiledi.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Konyaaltı Kent Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Gürbüz yaptığı açılış konuşmasında, “Bizler yerinden yönetim, halkın katılımıyla yönetim anlayışını benimsedik. Bu anlayışla da 2008 yılında Konyaaltı Kent Konseyi'ni kurduk. Konseyimizde meclislerimiz var. Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi. İlçemizde 20 binin üzerinde yabancı dostumuz var. Buradan yola çıkarak Yabancılar Meclisi oluşturduk. Bu meclislerle ilçemizde birtakım çalışmalar yapıyoruz. Bu güzel şehrimize, vizyonuna, gelişimine, değişimine katkı koymak, bu hayatı birlikte nasıl dostça kardeşçe paylaşabiliriz düşüncesiyle sorunlara çözümler arıyoruz. Bu çerçevede yabancı dostlarımıza kendi kültürlerini anlatabilecekleri bir mecra olsun istedik ve bu festivali düzenledik. Bu festivale katılan yabancı dostlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konyaaltı Uluslararası Kültür Sanat Festivali, renkli gösterilerle gece boyunca devam etti.

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