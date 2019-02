12 Şubat'ta 12 bin Türk bayrağı

KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Dulkadiroğlu İlçe Belediyesi, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı nedeniyle Trabzon Caddesi'nde törene katılanlara 12 bin Türk bayrağı dağıttı.

Törene katılanlara Türk bayrağı dağıtan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, her kurtuluş bayramında dağıttıkları Türk bayraklarıyla Trabzon Caddesi'ni kırmızı beyaza boyamayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Bayrak dağıtımını Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Ak Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, İstiklal Üniversitesi Rektörü Sami Özgül ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Üyesi Mehmet Uğur Dilipak, Ak Parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı Şahin Avşaroğlu ve Onikişubat İlçe Başkan Vekili Ali Köfte ile beraber vatandaşlara bayrak dağıtan Okay, bu gibi faaliyetlerle milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Okay, şöyle konuştu:

"Milli mücadelemizin yıl dönümünde 12 bin adet Türk bayrağını vatandaşlarımıza dağıttık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda 12 Şubat Kurtuluş gününde ve 15 Temmuz Demokrasi gününde bayrak dağıtımı gerçekleştirmiştik. Buradaki amacımız milli mücadele ruhunu bu güzel meydanlarda en iyi şekilde yansıtmaktır. 99 yıl önce kurtuluş mücadelesi veren atalarımız ne yaptıysa, bugün onların torunları olarak bağımsızlığımızı, milli birlik ve beraberliğimizi her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yediden yetmişe herkes burada bulunarak milli birlik ruhuna katkı sağlamaktadır. Tüm hemşerilerime bu güzel etkinliğe gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum.”

FOTOĞRAFLI