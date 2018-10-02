11’inci Çukurova Mobilya Fuarı açıldı

ADANA’da 11. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan protokol, Çukurovalı mobilyacılar tarafından imal edilen 9 metre uzunluğundaki el yapımı koltuğa oturdu.TÜYAP Adana Uluslararası Kongre Merkezi'nde hizmete giren fuarın açılış törenine Adana Vali Vekili Mustafa Yavuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ve mobilya sektörü temsilcileri katıldı.Açılış konuşmasını yapan Adana Vali Vekili Mustafa Yavuz, bu sene üretimle birlikte ihracatında büyük oranda arttığını ve bunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

‘MOBİLYA ÜRETİCİLERİ TÜRK EKONOMİSİNİN KAHRAMINIDIR’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise bu sene gerçekleştirilen fuarın hem sunum hem de kalite anlamında geliştiğini vurgularken, "Mobilya sektörünün temsilcileri bugün en önemli konuklarımızdır. Mobilya fuarı Adana’da her gecen gün güzelleşiyor ve büyüyor. Sergi alanlarındaki özen bu yıl daha da artmış. Biz üretenin sonuna kadar destekçisiyiz. Üstelik bir de ihracat yapıyorlarsa başımızın tacı oluyorlar. Yüzde 70 oranında ihracatçı katılımı artmış ve bu çok güzel bir haber” dedi.

Türkiye'de bir döviz krizinin bulunduğunu belirten Sözlü, "Mobilya üreticileri Türk ekonomisinin kahramanıdır. Hammadde alımı zorlaştı ama dövizin yükseldiğinin negatif tarafları olduğu gibi ihracatı arttırma, gereksiz ithalatı engellemek noktasında da bir avantajı var. Önümüzdeki dönemde dövizde yaşanan aleyhimize olan dalgalanmayı bir iki yıllık ciddi, disiplinli üretim artışıyla gelecek on yıllardaki ihracatımızı arttırmak üzere bir avantaj olarak kullanmamız lazım. Her gün bunun üzerinde ağlamaya, sızlamaya gerek yok. Bugünden itibaren üretimi arttırmalıyız, ihracata yüklenmeliyiz" diye konuştu.

YABANCI ZİYARETÇİLERDE BÜYÜK ARTIŞ

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise Çukurova Mobilya Fuarı’nın sadece Türkiye için değil dünya içinde önemli bir fuar olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl toplam 90 civarında yabancı ziyaretçimizi fuar merkezimizde ağırlamıştık. Bugün itibariyle bu sayı 160'a çıktı. Yüzde 70 oranında bir yabancı ziyaretçi artışıyla karşı karşıyayız. Sadece bu istatistik bile bu fuarımızın ne kadar önemli bir rotaya doğru oturduğunun temel göstergesidir. Lübnan, İsrail, Irak, Filistin, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Özbekistan, Libya, Mısır, Kanada, Bahreyn, Sudan, Almanya, Azerbaycan, Tunus, Belçika ve Katar'dan iş insanları fuarda ağırlayacağız. Farklı ülkelerden gelen yabancı ziyaretçiyle mobilya ihracatı artacak.”

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı, katılımcılar fuarda bulunan mobilya stantlarını gezdi. Çukurovalı mobilya üreticileri tarafından imal edilen 9 metre uzunluğundaki el yapımı koltuk dikkat çekti. 11’inci Çukurova Mobilya Fuarı, TÜYAP Fuar Merkezi’nde 8 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

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