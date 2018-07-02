114 nolu hatta 10 dakikaya bir otobüs seferi

ADANA'da kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik etmek amacıyla yürüttüğü 'Toplu Taşıma Kullan Zaman Sana Kalsın' projesi kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi, sefer planlamasını da güncelledi.Araç filosunu 60 adet yeni Temsa Avenue marka otobüsle güçlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi, sefer planlamasını da güncellerken, 114 nolu hatta sefer yapan otobüs sayısını 10’dan 18’e çıkardı. 15 dakika olan bekleme süresini de 10 dakikaya düşüren Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni planlamada 125 nolu yeni hat açarak havalimanı ile Sarıçam Beyceli Mahallesi arasında da toplu taşıma hizmeti vermeye başladı. Ulaşım Dairesi’nin yürüttüğü planlamaya göre Optimum AVM, Kozanyolu, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı, Barajyolu, Şehitler Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı, Öğretmenler Bulvarı ve M1 AVM arasında sefer yapan 114 nolu hatta otobüs sayısı arttırıldı. Buna göre daha önce 10 araçla yürütülen toplu taşıma hizmeti 18 araçla sürdürülmeye başlandı. Bu sayede duraklarda bekleme süresi 15 dakikadan 10 dakikaya düşürüldü.125 NOLU HAVALİMANI-BEYCELİ HATTI AÇILDIToplam 98 hatta 208 otobüsle toplu taşıma hizmetini kesintisiz sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, 3 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 125 nolu yeni hattını da oluşturdu. Havalimanı-Sarıçam Beyceli mahallesi arasında, saat 06.00-19.30 arasında 30 dakika arayla sefer yapacak 125 nolu otobüsler, D-400, Optimum AVM, Şehir Hastanesi, Yeşil Bulvar, Kozan Yolu, Tufanbeyli Caddesi’ni takiben Beyceli güzergahını kullanacak.

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