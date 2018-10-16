103 orman yangınının faili meçhul

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da bu yıl meydana gelen 200 orman yangınında 549 hektar alan zarar görürken, yangınların çıkış nedenleri ise dikkat çekti. 200 yangının 103'ünün çıkış nedeni kayıtlara, 'meçhul' olarak geçti.

Antalya'da 2018 yılında 200 orman yangınına müdahale edildi. Orman yangınlarında 549 hektar alan zarar görürken, yangınların çıkış nedenleri ise 22'si ihmal, 33'ü kasıt, 12'si kaza, 30'u yıldırım düşmesi ve 103'ü meçhul olarak sıralandı.

2018 yılında Antalya merkezde meydana gelen 57 yangında 149 hektar alan zarar görürken, yangınların 5'i ihmal, 4'ü kasıt, 3'ü kaza, 6'sı yıldırım düşmesi sonucu çıktı. 39 yangının çıkış nedeni ise meçhul.

MANAVGAT 46 ORMAN YANGINIYLA İLK SIRADA

Antalya'nın ilçeleri arasında Elmalı'da 2018 yılında hiç orman yangını meydana gelmezken, 46 yangın ile Manavgat ise ilk sırada yer aldı. Manavgat'taki yangınlarda toplam 21.5 hektar alan zarar gördü. Yangınların 9'u ihmal, 12'si kasıt, 3'ü kaza, 4'ü yıldırım nedeniyle çıkarken, 18'inin ise çıkış nedeni meçhul olarak açıklandı.

Akseki'de 5 yangında 1.1 hektar alan zarar görürken yangınların 1'inin kaza, 1'inin yıldırım sonucu çıktığı, 3'ünün ise çıkış nedeninin meçhul olduğu kaydedildi. Alanya'da meydana gelen 13 yangında 10 hektar alan etkilendi, yangınların çıkış nedenleri 2'si kasıt, 8'i meçhul ve 3'ü yıldırım düşmesi olarak sıralandı.

Finike'de ise 5 yangında 8 hektar alan zarar gördü. Yangınların 1'i ihmal, 3'ü kaza ve 1'i yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Gazipaşa'daki 7 yangında 1.3 hektar alan etkilendi. 1'inin çıkış nedeni kasıt, 1'inin ihmal, 1'inin kaza olduğu orman yangınlarının 4'ünün çıkış nedeni ise meçhul olarak kaydedildi. 2018 yılında Gündoğmuş'da 6 yangında 5 hektar alan etkilendi. 1'inin çıkış nedeni meçhul olan orman yangınlarının 5'inin ise yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 2018 yılında 16 yangın meydana geldi. 48 hektar alan zarar gördü. Yangınların 2'si ihmal, 7'si kasıt, 3'ü yıldırım nedeniyle meydana gelirken 4'ünün çıkış nedeni ise meçhul. Toplam 3 yangının meydana geldiği Korkuteli'nde 0.7 hektar alan zarar gördü. 3 yangının da çıkış nedeni meçhul olarak kaldı.

Kumluca'da meydana gelen 11 yangında ise 288 hektar alan etkilendi. 2'si ihmal, 1'i kaza, 2'si yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarının 6'sının ise çıkış nedeni belli değil. Serik'te 15 yangında 12 hektar alan zarar gördü. Yangınların çıkış nedenleri 1'i ihmal, 2'si kasıt, 11'i meçhul, 1'i yıldırım olarak ifade edildi. Taşağıl'daki 16 orman yangınında 2.5 hektar alan etkilenirken, 1'inin ihmal, 5'inin kasıt, 4'ünün yıldırım nedeniyle çıktığı kaydedilen orman yangınlarının 6'sının çıkış nedeni meçhul.

FOTOĞRAFLI