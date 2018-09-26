'1001 Gece' Sergisi ASM'de

ARKAS Sanat Merkezi, yeni sezonu masallardan yola çıkılarak masalların olağanüstü dünyasını görsel ve sahne sanatları üzerindeki etkisinin yansıtıldığı '1001 Gece' sergisiyle açtı.
Dünyaca ünlü Fransız modacı Christian Lacroix'nın Şehrazat balesi ve İtalyan kostüm tasarımcısı Franca Squarciapino'nun La Bayadere balesi için hazırladığı tasarımlar, Türkiye'de ilk kez İzmir'de sergileniyor. Sergide, Paris Ulusal Operası/Opera Garnier, Comedie-Française, Fransa Ulusal Kostüm Müzesi (Moulins), Fransa Ulusal Kütühanesi, Müziksev, Antik A.Ş. gibi önemli müze ve kurumlardan ve özel koleksiyonlardan getirilen eserler yer alıyor. Sergiye özel hazırlanan zengin içerikli kitapta ise Jean-Luc Maeso, Martine Kahane, Emmanuelle Peyraube, Sylvette Larzul, Mathias Auclair'in kaleme aldığı makaleler ve zengin görseller var.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi: BinbirGece
01)Jean Luc Maeso, Lucien Arkas, Müjde Unustası, Umut Durmuş
02) Betül Aksoy, Gürsel Doğanay, Umut Durmuş, Lucien Arkas, Müjde Unustası, Jean-Luc Maeso, Ayşe Beşikçioğlu, Selim Cevrem, Melodi Su Omay
03) Lucien Arkas
04)Betül Aksoy
05)Hande Ovacık
06)Yasemin Alpaydın
07)Melodi Su Omay
08)İpek Durkan
09) Felekşan Onar
10)Umru Eren
11)Betül Elmasoğlu
12)Banu Şen, Aynur Tartan
13)Gülderen Depas, Mehmet Ali kasalı
14)Güman- Bercis Kızıltan
15)Zafer- Zerrin Şenolsun
16)Filiz Eczacıbaşı Sarper
17)Alparslan Bilen, Ümit Derundere
18)İpek, Meltem Atay
19)Mehmet Aktaş, Feyhan Yaşar
20)Anıl Şakrak, Nurin Seziş Alp, Tuğba İdikut Oysal, Yasin Müsafir
21)Yüksel Ak, Elif Özbelge
22)Ayşe- Ercan Korkmaz
23)Gülbeniz Arkas
24)İclal- Erçin Güdücü
25)Ali Tamer Bozoklar, Jak Eskinazi
26)Ceylan Olcaş
27)Onur- Mahru Gürel Ağdanlı
28)Işılay Saygın, Yaşar Eren
29)Serdar- Nazan Pedükcoşkun
30)Latife- Çetin Erokay
31)Işıl- Haluk Nişli
32) Hakan- Ender Yazgan Bulgun
33)Mathilda- Luigi Ianuzzi
34)Denise- Yiğit Tatış
35)Bijen Molay, Yelena Ercan
36)Erhan Çetin
37)Nazan Balköse, Begüm İlçaylı
38)Seda- Nezih Öztüre
39)Ahmet- İdil Yiğitbaşı
40)Güneş- Figen Ertaş
41)Muharrem- Zeliha Toprak
42)Ayşe Perin, Gülden- Haluk Tatari
43)Gülşah Çeliker
44)Uğur Gürses, Berna- Deniz Sipahi
45)Deniz, Ülkü, Melis Caner
46) Murat Şentürk, Fatih Özfatura
47) Suhandan Özay Demirkan, Eli Filidis