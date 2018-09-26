'1001 Gece' Sergisi ASM'de

ARKAS Sanat Merkezi, yeni sezonu masallardan yola çıkılarak masalların olağanüstü dünyasını görsel ve sahne sanatları üzerindeki etkisinin yansıtıldığı '1001 Gece' sergisiyle açtı.

Dünyaca ünlü Fransız modacı Christian Lacroix'nın Şehrazat balesi ve İtalyan kostüm tasarımcısı Franca Squarciapino'nun La Bayadere balesi için hazırladığı tasarımlar, Türkiye'de ilk kez İzmir'de sergileniyor. Sergide, Paris Ulusal Operası/Opera Garnier, Comedie-Française, Fransa Ulusal Kostüm Müzesi (Moulins), Fransa Ulusal Kütühanesi, Müziksev, Antik A.Ş. gibi önemli müze ve kurumlardan ve özel koleksiyonlardan getirilen eserler yer alıyor. Sergiye özel hazırlanan zengin içerikli kitapta ise Jean-Luc Maeso, Martine Kahane, Emmanuelle Peyraube, Sylvette Larzul, Mathias Auclair'in kaleme aldığı makaleler ve zengin görseller var.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi: BinbirGece

01)Jean Luc Maeso, Lucien Arkas, Müjde Unustası, Umut Durmuş

02) Betül Aksoy, Gürsel Doğanay, Umut Durmuş, Lucien Arkas, Müjde Unustası, Jean-Luc Maeso, Ayşe Beşikçioğlu, Selim Cevrem, Melodi Su Omay

03) Lucien Arkas

04)Betül Aksoy

05)Hande Ovacık

06)Yasemin Alpaydın

07)Melodi Su Omay

08)İpek Durkan

09) Felekşan Onar

10)Umru Eren

11)Betül Elmasoğlu

12)Banu Şen, Aynur Tartan

13)Gülderen Depas, Mehmet Ali kasalı

14)Güman- Bercis Kızıltan

15)Zafer- Zerrin Şenolsun

16)Filiz Eczacıbaşı Sarper

17)Alparslan Bilen, Ümit Derundere

18)İpek, Meltem Atay

19)Mehmet Aktaş, Feyhan Yaşar

20)Anıl Şakrak, Nurin Seziş Alp, Tuğba İdikut Oysal, Yasin Müsafir

21)Yüksel Ak, Elif Özbelge

22)Ayşe- Ercan Korkmaz

23)Gülbeniz Arkas

24)İclal- Erçin Güdücü

25)Ali Tamer Bozoklar, Jak Eskinazi

26)Ceylan Olcaş

27)Onur- Mahru Gürel Ağdanlı

28)Işılay Saygın, Yaşar Eren

29)Serdar- Nazan Pedükcoşkun

30)Latife- Çetin Erokay

31)Işıl- Haluk Nişli

32) Hakan- Ender Yazgan Bulgun

33)Mathilda- Luigi Ianuzzi

34)Denise- Yiğit Tatış

35)Bijen Molay, Yelena Ercan

36)Erhan Çetin

37)Nazan Balköse, Begüm İlçaylı

38)Seda- Nezih Öztüre

39)Ahmet- İdil Yiğitbaşı

40)Güneş- Figen Ertaş

41)Muharrem- Zeliha Toprak

42)Ayşe Perin, Gülden- Haluk Tatari

43)Gülşah Çeliker

44)Uğur Gürses, Berna- Deniz Sipahi

45)Deniz, Ülkü, Melis Caner

46) Murat Şentürk, Fatih Özfatura

47) Suhandan Özay Demirkan, Eli Filidis