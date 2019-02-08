100 Yaş Evi üyeleri kendi bez torbalarını üretiyor

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturulan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'ndeki üyeler, 'Çantamı Tasarlıyorum' etkinliği kapsamında kendi bez torbalarını üretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla

2018 yılı Nisan ayında faaliyetlerine başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde etkinlikler devam ediyor. Her hafta farklı etkinliklerle üyelerin sosyal faaliyetlere daha fazla katılmalarının sağlandığı 100 Yaş Evi'nde, bu hafta 'Çantamı Tasarlıyorum' etkinliği kapsamında bez çanta dikim ve tasarım atölyesi çalışması gerçekleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte üyeler, çevre ve doğa dostu renk renk bez torbalar dikti. Etkinlikte, üyeler hem dikiş öğrendiler hem de kumaşta desen oluşturma ve boyama teknikleri üzerine bilgi aldılar. Ayrıca bu etkinlikle birlikte üyelerin üretkenliklerini artırmalarının yanı sıra aynı zamanda da çevreyi koruyarak ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Etkinlik kapsamında bugüne kadar 100 Yaş Evi üyeleri tarafından çevre ve doğa dostu 300 adet bez torba üretildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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