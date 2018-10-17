10. yıla özel fotoğraflarla AASSM sergisi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, objektiflerin usta ismi Aykut Uslutekin'in '10. yılda fotoğraflarla AASSM' sergisine evsahipliği yapacak.

Fotoğraf sanatçısı Aykut Uslutekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin (AASSM) kuruluşunun 10. yılına özel, '10 Yılda Fotoğraflarla AASSM' başlığıyla bir fotoğraf sergisi açıyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 18 Ekim Perşembe günü saat 18.30’da açılacak sergi, 31 Aralık 2018’e kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki gerçekleştirilen etkinliklerde çekilen ve sergiye dönüştürülen fotoğraflar, türlü sanat dallarından sanatçı portrelerini kapsıyor. Sergide toplam 95 fotoğraf yer alacak. '10. Yılda Fotoğraflarla AASSM' sergisinin açılışında caz sanatçıları Tolga Bilgin, Can Yapıcıoğlu ve Alp Özdayı, sanatseverlere mini bir dinleti de sunacak.

İZMİR, ()

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