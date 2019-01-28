10 yıl sonra 'şeker' hastalığından kurtuldu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 10 yıldır şeker hastası olan 49 yaşındaki Malik Bilge, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde gerçekleştirilen diyabet cerrahisi ile sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te ikamet eden şeker hastası Malik Bilge, 10 yıldan beri yüksek dozda insülin kullanarak rahatsızlığını kontrol etmeye çalışıyordu. Yaşam standartlarını iyileştirmek isteyen Bilge, Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Malik Bilge için şeker ameliyatı yapılmasına karar verildi.

Bilge'ye gerçekleştirdiği laparoskopik şeker (diyabet) ameliyatının gayet başarılı geçtiğini ifaden Op. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"10 yıldır diyabet hastalığı ile mücadele eden hastamız yüksek dozda insülin kullandığı halde bir türlü şekeri düzenlenememiş şekilde polikliniğimize başvurdu. Muayene ve tetkikler sonucunda laparoskopik (kapalı şeker ameliyatı) olmasına engel bir durum olmadığını tespit ettik. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılmaktadır ve 5-6 tane küçük delikten yapılan ameliyatlardır. Hastamızın başarılı bir şekilde lameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın şekeri insülin kullanmadan normal seviyelere geldi. Şeker ameliyatı tamamen kapalı yöntemle gerçekleştiği için de çok kısa sürede hastalarımız ayağa kalkıyor ve normal hayatına geri dönebiliyor. Şeker ameliyatı uygulayabileceğimiz kişiler, Tip 2 şeker hastası olsa bile hala pankreasında insülin hormonu üretebilecek yeterli miktarda hücre olması gereken hastalardır. Bu hastalar ameliyat olduğunda zaman başarı şansı yüzde 85-90'larda. Diyabet cerrahisi şeker hastalığına bağlı meydana gelebilecek uç organ hasarlarının önlenmesine de yardımcı oluyor."

Şeker hastalığından kurtulacağı için çok mutlu olduğunu ifaden eden Malik Bilge, "10 yıldır şeker hastasıydım. Şeker değerim insülin ve ilaç kullanmama rağmen düşmüyordu. Hayat standartlarımı yükseltmek istiyordum. Daha sonra birçok hastanın şeker ameliyatı ile hastalıktan kurtulduğunu öğrendim. Hatem Hastanesi'nde bu ameliyatın başarılı bir şekilde uygulandığı bilgisine ulaştım ve Op. Dr. Emin Yılmaz ile temasa geçtim. Ameliyatım çok başarılı geçti ve şu an sağlık durumum iyi. Şekerim normal seviyelere düştü ve artık insülin kullanmıyorum" diye konuştu.

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