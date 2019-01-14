10 yıl sonra Antalya'da salsa yarışması

ANTALYA, () - ANTALYA'da faaliyet gösteren Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü, 2019'un ilk ulusal dans yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Salsa Ligi 2. Etabı için Antalya'ya gelecek olan sporcular, 19- 20 Ocak tarihlerinde Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde, kendi klasmanlarında dereceye girebilmek için hünerlerini sergileyecek. 10 yıl sonra Antalya'da ilk kez gerçekleşecek müsabakaya farklı illerden ve yaş gruplarından yaklaşık 500 dansçı katılacak.

Antalyalı dansseverlerin unutulmaz anlar yaşayacağı dans yarışması halka açık ve ücretsiz sunulacak. Organizasyona iki gün boyunca ortalama 5 ile 10 bin kişinin izleyici olarak katılması bekleniyor.

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