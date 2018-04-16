10 yaşındaki Nehir Beren Uzuntekin, 12 yaş grubunda birinci oldu

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesindeki Tenis Spor Kulübünün 10 yaşındaki sporcusu Nehir Beren Uzuntekin, İstanbul’da düzenlenen turnuvada 12 yaş grubunda şampiyon oldu.

Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan 12 yaş hafta sonu tenis turnuvası 12-15-Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Koza WOS Eğitim Merkezinde yapıldı, Turnuvaya katılan Lüleburgaz Tenis Spor Kulübü sporcularından Nehir Beren Uzuntekin 10 yaşında olmasına rağmen 4 gün suren mücadeleler sonucunda 12 yaş şampiyonu oldu. Lüleburgaz Tenis Spor Kulübü Başkanı Enver Ordukaya, “Sporcumuz Nehir Beren Uzuntekin, İstanbul’da düzenlenen turnuvada 10 yaşında olmasına rağmen 12 yaş grubunda mücadele ederek başarılı oldu. Şampiyon sporcumuz Nehir Beren Uzuntekin’i bu başarısından dolayı kutluyorum” dedi.