10 yaşındaki Mehmet, aç kalan kuşları besliyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Taş (10), evinin balkonunda ekmek kırıntılarıyla yiyecek bulmakta güçlük geçen kuşları besliyor.

Yüksekova ilçesindeki Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Taş, dondurucu soğukta yiyecek bulmakta sıkıntı çeken kuşları, evinin balkonuna bıraktığı ekmek kırıntılarıyla besliyor. Taş, insanlar gibi hayvanların da yaşam hakkı olduğunu belirterek, "Bu nedenle alınacak küçük önlemler hayvanların korunmasını sağlayabilir. Çatı katına bırakılacak ekmek kırıntıları, birçok kuşun hayatını sürdürmesini sağlayabilir. Ben de dondurucu soğukta yiyecek bulmakta zorlanan kuşları görünce, her gün evdeki ekmek kırıntılarını balkona bırakıp besliyorum. Kuşlar karınlarını duyurunca ben de mutlu oluyorum" dedi.



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