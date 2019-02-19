10 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 ayrı suçtan aranan M.G.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Olay, dün akşam Çay'a bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Afyonkarahisar'ın yanı sıra Isparta ve Konya illerinde karıştığı 10 ayrı suçtan aranan M.G., İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekiplerinin titiz çalışması neticesinde kaldığı evde yakalandı. M.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevi'ne teslim edildi.
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