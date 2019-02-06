10 ayda 754 bin litre yakıt tasarruf sağladı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin kent trafiğini rahatlatmak amacıyla inşa ettiği Sanayi Bağlantı Köprüsü, 1'inci, 2'nci ve 3'ncü sanayi sitelerini birbirine bağlayarak bu güzergahı 1 kilometre kısalttı. Günde ortalama 13 bin aracın geçtiği köprünün hizmete girdiği 10 ayda toplam 754 bin litre yakıt tasarrufu sağlandığı belirtildi.

Denizli-İzmir Karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilen Sanayi Bağlantı Köprüsü, yaklaşık 10 ay önce hizmete girdi. 1'inci ve 2'nci sanayi ile 3. sanayi arasındaki güzergahı birbirine bağlayıp 1 kilometreden fazla kısaltan köprü sayesinde, bölgedeki trafik sıkışıklığı azalırken, köprüyü günde ortalama 13 bin araç kullandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sanayi Bağlantı Köprüsü'nün trafiğe açıldığı günden bugüne geçen süreçte ise 754 bin litre ile yaklaşık yüzde 40'lık yakıt tasarrufu sağlandığı belirtildi. Sanayi siteleri arasındaki güzergahı 1 kilometre kısaltan, buna bağlı olarak bekleme sürelerinin azalmasına ve trafik akış hızının artmasına neden olan yatırım ile 293 bin 850 saatlik de işgücü kazanımı sağlandığı vurgulandı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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