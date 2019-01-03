1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı silahlı çatılmada keşif yapılacak

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili görülen duruşmada mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

11 şubat 2018'de Gölcük Amiral Sağlam Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çıkan silahlı çatışmada Serhan Ayaz hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Serhan Ayaz'ın ağabeyi Erhan Ayaz, Murat Gökmen'i göğsünden vurduğu, Sedat Kandemir ise Serhan Ayaz'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Davaya tutuklu sanık Erhan Ayaz, Sedat Kandemir ve avukatları ile olayda yaralananlar katıldı.

Olay esnasında göğsünden vurulan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Murat Gökmen, mahkemede verdiği ifadesinde Serhan Ayaz'ı kimin vurduğunu görmediğini söyledi.

Olayda yaralanan iş yeri sahibi Özkan Ece ise, "Olay günü iş yerime Cabir Aksoy ve Serhan Ayaz geldi. Sedat Kandemir ve Serhan Ayaz konuşurken, Erhan Ayaz araya girerek kardeşine gerekli her şeyi konuştuğunu, daha fazla konuşulacak bir şey kalmadığını söyledi. Ancak kardeşi Serhan Ayaz 'Ağabey sen bir dur' diyerek Sedat Kandemir'in omzuna vurur gibi bir hareketle sözlü tartışmaya girdiler. Bu esnada Erhan Ayaz belinden silah çıkardı. Namluyu ağzına verdi. Dışarı çıktı, peşinden Murat Gökmen gitti. Murat Gökmen'in elinde o sırada silah görmedim. Dışarıdan önce 2 el ardından 4 el silah sesi duydum. Silah sesinden sonra Erhan Ayaz kapıya gelip içeriye baktı. Köşeye saklandım. Ben gördüğümde Sedat Kandemir ve Serhan Ayaz ayakta güreş tutar pozisyonda ellerindeki silahı almak için mücadele ediyordu. Ben muhtemelen sanık Erhan Ayaz tarafından yaralandım. O sırada Erhan Ayaz'ın silahını bana doğru hedef aldığını gördüm, ancak o sırada kaçtığım için ateş ettiği anı görmedim. Beni başkası da vurmuş olabilir. Olaydan 6 ay sonra dükkanı devrederken boşaltmaya gittiğimde duvardaki kirişin iç kısmında 5 kurşun izi gördüm. Olayları tekrar düşündüğümde Sedat Kandemir'ın elindeki silahla ateş ettiğini hatırladım. Bu olay boğuşmadan sonra oldu." dedi.

KEŞİF YAPILACAK

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve olay yerinde keşif yapılması gerekçesiyle duruşmayı 26 Mart tarihine erteleyerek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.