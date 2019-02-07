1 kilo 300 gram uyuşturucu ile yakalandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, polisin operasyonu 1 kilo 300 gram uyuşturucu ile yakalanan Ö.E. tutuklandı.

Gece saat 03.00 sıralarında, bir ihbarı değelendiren Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, D-650 Karayolu'nda bir aracı takibe aldı. 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili takibe alan polis ekipleri, otomobili Pamukova İlçe çıkışında önünü keserek durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yedek tekerleğin altına gizlenmiş poşet içerindeki 1 kilo 300 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirilirken, Ö.E. gözaltına alındı. İstanbul'dan aldığı uyuşturucuyu satmak için Antalya'ya götürdüğü belirlenen Ö.E. adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Ö.E. cezaevine gönderildi.