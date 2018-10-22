ANADOLU'nun en eski şehir devleti unvanına sahip olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Arslanstepe Höyüğü için bu kapsamda vizyon, koruma, uygulama ve eylem planları konusunda 1'inci 'Arslantepe Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi UNESCO Birimi tarafından hazırlanan alan yönetim dosya üzerinde fikir beyanlarının yapıldığı 1'inci Arslantepe Çalıştayı, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Çalıştaya; Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Ankara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcileri, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü temsilcileri, İnönü ve Turgut Özal Üniversitesi'nden temsilciler ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1'inci Arslantepe Çalıştayı'nın izlenecek yol haritası ve eksikliklerin tamamlanması açısında önemli olduğunu belirterek, "Arslantepe dünya kültürel mirası açısında önemli bir merkez. Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'nin asıl listesine alınması için önemli bir mesafe kat edildi. Biz belediye olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra da Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültürel Mirası asıl listesine alınması için üzerimize düşenin en iyisini yapacağız. Arslantepe'nin tanınabilirliğinin arttırılması, buradaki kültür ve turizm faaliyetlerine hızlı bir faaliyet kazandıracağı, bu ivmenin de bu bölgedeki halka bir katma değer kazandıracağını düşünüyorum. Bu medeniyeti sadece Malatya, Battalgazi ve Türkiye ölçeğinde sınırlandırılıp, hapsetmemizde doğru değil. Arslantepe höyüğünün artık dünya kültürel mirası listesinin içinde olması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu çalıştay da bu anlamda büyük önem arz ediyor" dedi.

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