'1 Haftalığına büyüdük' oyunu ilgi çekti

İZMİT'te çocukların , büyüklerin işini beğenmemesi üzerine anne ve babayla yer değiştirmelerini konu alan '1 Haftalığına büyüdük' adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

İzmit Halk Eğitim Merkezi tarafından yaklaşık 9 aydır eğitim alan Eda Gizem Cengiz’in yönetmenliği yaptığı ve oyuncuları Nalan Altıntaş,Güray Yılmaz,Harika Dere,Ercan Işık,Burak Güren, Fatih Ersöz, Ezgiler Gül, Ayşe Öztürk tarafından sergilenen oyun büyük olmanın zorluklarını izleyenlere hem güldürdü hem de düşündürdü.

Tiyatro çıkışında açıklamada bulunan Eda Gizem Cengiz “İlk yönetmenlik deneyimim olmasına rağmen oyuncularım sahnede devleşerek beni gururlandırdılar.Onların gönlündeki tiyatro ışığının sönmemesi için bu gibi kursları devam ettirmeli ve bu sahneleri kapatmamalıyız. Öğrencilerim bence eğer tiyatroya devam ederlerse zamanla onlarda geleceğin profesyonel tiyatro sanatçıları olabilirler.”dedi.

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