'1 Festival' coşkusu başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen '1 Festival İzmir' Nail Yavuzoğlu, Allstar Bigband, Selen Aytekin ve Soner Arıca'nın birlikte sahne aldığı açılış konseri ile başladı.

İzmir'in kültür-sanat yaşamında çok özel bir yeri olan Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), bu yıl üçüncü kez düzenlenen '1 Festival İzmir'in açılış konserine ev sahipliği yaptı. Nail Yavuzoğlu, Allstar Bigband, Selen Aytekin ve Soner Arıca'nın birlikte sahne aldığı konser, İzmirlilere müzik ziyafeti yaşattı.

Nail Yavuzoğlu yönetiminde sahne alan Türkiye'nin en geniş kadroya sahip caz orkestrası İstanbul All Star Bigband'e, kendi repertuvarı dışında caz, blues, RNB gibi türlerin önemli icracılarından Selen Beytekin ile gerek besteleriyle gerekse yumuşak ses tonu ve romantik müziği ile öne çıkan Soner Arıca eşlik etti. İzleyicilerine hitap eden Soner Arıca, "Şahane enerjili insanlar salonda. Bu tabloyu oluşturanlara ve bu konser için beni gerçekten yüreklendiren, beni yüreğinden alkışlayana teşekkür ederim" dedi. Selen Baytekin de önemli müzisyenlerle böylesine önemli bir salonda İzmirlilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ÖDÜLLÜ SANATÇILAR

Festival kapsamında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 23 Ekim Salı günü saat 20.00'de (bu akşam) caz tarihinde kuşakları etkilemiş, en fazla iz bırakmış isimler arasında yer alan yetenekli bir besteci, aranjör, yapımcı, vokalist ve multi-enstrümantalist Victor Wooten sahne alacak. 5 Grammy ödüllü olan Victor Wooten, 'Yılın bas gitaristi' unvanını da 'üç defa' kazandı. İzmir konserinde Wooten'a ünlü davulcu Dennis Chambers ile Amerikalı caz saksafoncusu, besteci ve aranjör Bob Franceschini eşlik edecek.

24 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de 'Mevlana'dan Anadolu ozanları' konseri gerçekleşecek. Naci Özgüç yönetimindeki orkestraya Zara sesi, Okan Yalabık Mesnevi'den okuyacağı pasajlar, Burcu Karadağ nefesi ve Su Güneş Mıhladız da modern sema gösterisi ile eşlik edecek.

Vurmalı çalgılar virtüözü, darbuka ustası Burhan Öçal, kendi grubu İstanbul Oriental Ensemble ile 25 Ekim Perşembe saat 20.00'de AASSM Büyük Salon'da sahne alacak.

3. Uluslararası 1 Festival İzmir'in 26 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'deki kapanış konserinde ise funk, soul ve hiphop müziği caz müzikle bir araya getiren Fransız grup 'Electro Deluxe' sahne alacak.

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