1 ayda 8 bin 128 araca ceza kesildi

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı son 1 aylık çalışmalarda 30 bin 935 aracı kontrol ederken, eksiklik görülen 8 bin 128 araca ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan uygulamalarda, 30 bin 935 araç kontrol edildi. Eksikliği görülen 8 bin 128 araca trafik idari para cezası kesildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 176 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 404 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içinde 1'i ölümlü, 174’ü yaralanmalı ve 285’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 462 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.

BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 38 bin 689 araçtan eksiği veya kural ihlali belirlenen 6 bin 338 araca trafik idari para cezası kesildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 21 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 520 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içinde 2'si ölümlü, 25’i yaralanmalı ve 56’sı maddi hasarlı olmak üzere toplam 83 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 56 kişi de yaralandı.

İLÇE MERKEZLERİ

İlçe Merkezlerinde 4 bin 901 araç kontrol edilirken, eksiği ve kural ihlali belirlenen 628 araca trafik idari para cezası kesildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 25 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 83 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içinde 1'i ölümlü, 13’ü yaralanmalı ve 11’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 25 kaza meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.