Boğaç Aksoy: Zor Günlerin Geride Kalmasına Az Kaldı!

Başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, 3 ay önce lenfomaya yakalanmış ve daha sonra kemoterapi tedavisi görmeye başlamıştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ünlü isim, güzel haberi takipçileri ve sevenleri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Yarın son kemoları alıp sağlıklı günlerine geri döneceğini açıklayan Aksoy, zor günlerin geride kalmasına da kısa bir süre kaldığını ifade etti.

31 yaşındaki ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseri ile mücadele vermekteydi. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi paylaşan ünlü isim, güzel haberi sevenleriyle paylaştı. Arka Sokaklar dizisinde rol alan ve sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettiren ünlü isim, yarın son kemoları alıp sağlıklı günlerine geri döneceğini açıkladı. Zor günlerin geride kalmasını az kaldığını ifade eden ünlü oyuncu, hayata karşı bakış açısının da değiştiğini anlattı.

Takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, hastalanması ardından hayata karşı bakış açısının değiştiğini söyledi. Eskiden her şeyi problem eden ve daha takıntılı bir insan olduğunu ifade eden Aksoy, artık çözemeyeceği sorunların üzerinde çok durmadığını ve hayatı akışına bırakabildiğini anlattı.

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine sorulan sorulara yanıt veren ünlü oyuncu oyunculuğa devam edeceğini ve setleri çok özlediğim de söyledi. Hastalığı atlatması ardından güzel bir teklif gelirse setlerde olacağını açıklayan Boğaç Aksoy, tedavi süreci hakkında da bilgi paylaştı.

Güncel olarak ikinci terapinin bittiğini ifade eden Aksoy, toplamda 6 kür alacağını söyledi. Ağustos ayının sonlarına doğru ise bitmiş olacağını ifade eden başarılı oyuncu, setlere de geri dönme isteği bulunduğunu paylaştı. Ünlü isim hastalığını öğrenmesi ardından ümitsizliğe kapılmadığını, hayalleri olduğunu ve kendine dikkat ettiğini söylemişti. Önünde başaracağı çok sayıda hedefleri olduğunu açıklayan ünlü isim, açıklamaları ile takipçilerini mutlu etti.