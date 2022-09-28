Boğa Burcu Ekim 2022 Aylık Burç Yorumu

Boğa burcu 2022 senesinin Ekim ayında duygusal konular ile gündemde yer alacak ve hislerinde artış yaşanacak. Duygusal ilişkilerinde ve yakın çevresiyle eskiye göre daha derin bağ kuracak olan burç sahipleri ay ortalarına kadar bu şekilde devam edecek. Bunun yanı sıra Boğa burçlarının aşkı ve ilişkileri algılama biçimlerinin son zamanlarda değişmesiyle çevresi de onları anlamakta zorluk yaşayabilir. Duygusal ilişkiler konusunda fikirleri değişebilen boğa burçları bu özellikleri ile yakın çevrelerini şaşırtabilir. Eski arkadaşları ile de bazı konularda anlaşmakta zorluk yaşayabilecek olan boğa burçları yeni döneme giriş yapacak ve yeni fikirler ile adından söz ettirecektir. Yaşanan bu duruma sebep olarak ise Boğa burçlarının eski zamanlarda yaşadığı kaslar ve sorunlar gösterilebilir.

Boğa burçları kendi içlerinde yaşadıkları zorlukları ve çelişkileri partnerlerine ya da karşı tarafta bulunan insanlara yaşattıkları zamanda işler içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bu durumda onların tavırları da önemlidir ve sabit fikirli olmaları sebebiyle çevrelerinden fikir almaya açık davranmazlar. Hatta kendi içlerinde yaşadıkları çelişkiler sebebiyle partnerleri de psikolojik açıdan zor durumlar yaşayabilir. Ekim ayında boğa burçlarının partnerlerinden alacakları güç çok önemlidir ancak bunun için ılımlı bir tavır sergilenmesi gerekir. Boğa burçları etkileyici cümleler ve kendilerinden emin tavırlar sergileyerek girdikleri ortamlarda kendilerine hayran bırakacaklardır. Özellikle boğa burcu kadınları hemcinsleri tarafından kıskanılabilir ve herkesi kendine hayran bıraktıracak davranışlar sergileyebilir. Burç sahipleri dostlarını ve düşmanlarını iyi bir şekilde ayırt etmeli ve bazılarına karşı daha dikkatli davranmalıdır.

Ay sonuna doğru Emre Sarı tarafından kıskanılacak olan boğa burcu kadınları ve boğa burcu erkekleri arkalarında hayranlık ordusu bırakabilir. Fakat Ekim ayının sonlarına doğru burç sahiplerinin dikkat etmeleri gereken konu kendi içlerinde yaşadıkları çelişkiyi yakın çevrelerine çok fazla yansıtmamaları gerektiği olacaktır. Onlar için ekim ayı boyunca tavsiye edilen durum aykırı davranmak yerine göreceli bir şekilde olaylara bakmaları olacaktır. Boğa burçlarının çevre kaybettirebilecek olan taraf tutmak ekim ayında kaçınılması gereken bir durumdur.

Boğa burcu erkekleri toprak elementinin en güçlü temsilcileri arasında yer almaktadır ve manipülasyon yetenekleri ile bilinir. Anlaşılması oldukça zor olan boğa burcu erkekleri çoğu zaman kadınları hayal kırıklığına uğratmaktadır. Her ne kadar boğa burcu kadınları sevecen ve empati yetenekleri güçlü olsa da boğa burcu erkekleri bu özelliklere sahip değildir ve partnerlerine istediklerini veremez.

Bunun yanı sıra maddiyata çok önem veren boğa burcu erkeği manevi konularda çok başarılı değildir. Her zaman zengin olma hayali kuran bu erkekler para harcamayı, güzel giyinmeyi sever ve iş yaşamlarında başarılı olmayı hedefler. Fakat merhametli bir karaktere de sahip olan boğa burcu erkekleri gerçekten sevdiği zaman partnerlerinin mutluluğu için her şeyi yapacaktır. Finansal huzura kavuştukları zaman ihtiyaç sahiplerine de yardım edecek olan boğa burcu erkeği yemek konusunda da düşkün özellikler sergiler.