Boğa Burcu Ağustos 2022 Aylık Burç Yorumu

Toprak grubundan olan boğa burçları Ağustos 2022 ayında oldukça karışık bir dönem yaşayacak. Gökyüzündeki açılar hayatlarını şekillendirirken onlar ise hayatlarına yeni yön vermek isteyebilir. Bazı önemli konularda hayatları düşündürücü bir döneme geçecek olan boğa burçları için 2022 senesi ağustos ayı oldukça önem taşımaktadır. Ay boyunca güneş ile Venüs iletişim yuva ve aile evinde ilerleyecek ve bu durumda da bu alanlarda önemli gelişmeler yaşanacak. Burç sahipleri için tavsiye edilen durum bilgi sahibi olunmadığı alanlarda gereksiz tek teknik müdahalelerde bulunmamak olacaktır. Ayın son günlerine doğru duygusal takıntılar boğa burçlarının kafasını meşgul edebilir ve mental sorunlar yaşanabilir.

Dolunay 12 Ağustos tarihinde boğa burçlarında kariyer evinde gerçekleşecek ve bu durum onları oldukça etki altında tutacak. Çevresi tarafından kişisel başarılar konusunda rağbet görecek olan boğa burçları yine bu dönemde düşmanları tarafından eleştirilere maruz kalabilir. Boğa burçları ayın ortalarında kendilerini bazı tartışmaların ortasında olabilir ve ne yapacaklarına karar vermekte zorlanabilir. Dönem boyunca taraf tutmaları gerekecek olan boğa burçları merhametli bir şekilde karar vermek isteyecek. Kariyer hayatları ağustos ayının önemli ve dikkat çekici konular arasında yer alırken yeni durum değerlendirmeleri ve kariyer hakkında yeni şartlar onlar için gündemde yer alacaktır.

Sosyal ilişkiler ve arkadaşlar ile kurulan iletişim Ağustos ayında hız kazanacak ve uzun zamandır görüşülmeyen arkadaşlar ile iletişim kurulabilir. 12 Ağustos tarihinde gerçekleşen Dolunay ile birlikte boğa burçları ailesi için para harcayabilir ya da bu konular gündemde konuşulabilir. Aile bağlarının önemi Dolunay ile birlikte tekrar hissedecek olan boğa burçları yakın çevresi hakkında köklü karar alacaktır. Burç sahipleri aile konularını düşünürken kendileri hakkında da önemli kararlar alacak ve sonrası için örnek olmak isteyecek.

Bazı durumlarda inatçı tavırları ve sabit fikirlilikleri ile tanınan boğa burçları çoğu zaman uzak çevresi tarafından anlaşılmamaktadır. Fakat bu insanlar boğa burçlarına daha sonra hak verecek ve inatçı tavırları ardındaki nedenleri anlayacaktır. Bunun yanı sıra bazı durumlarda gösterilen inatçı tavır kişiliğe olumsuz etkide bulunabilir ve kendilerine zarar verebilir. Sabırlarını öne çıkartmak kova burçları için gerekli olan durumdur ve huzursuzluğu yenmek gerekir. Kısaca ağustos ayı boyunca ilginç bir dönem içerisinde olacak olan burç sahipleri 21 Ağustos'a kadar cesur tavırlar sergileyecektir.

Boğa Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir, Nasıl Olur?

Saçları gür olan boğa burcu erkekleri genelde orta boyludur ve kilo almaya yatkındır. Burç sahiplerinin olumlu özellikleri arasında şefkat sahip olmaları ve duygusal yapıda olmaları vardır. İstikrarlı olan ve herkese sıcak davranmaya çalışan boğa burçları diğer taraftan Aşırı kıskanç özellik gösterebilir. Gözü doymayan ve inanç yapıda olan boğa burçları bazı durumlarda oldukça katıdır ve kibirli bir tavır takınır.

Boğa Burcu Erkeği Aşk Hayatı Nasıldır?

Her zaman gerçek aşkın peşinde koşan boğa burcu erkeği güçlü ve kararlı bir duruş sergiler. Kendisinden beklenmeyen seviyede romantik olabilecek olan boğa burçları partnerine düşkün davranır. Fakat manipülasyon yeteneği de oldukça güçlü olan boğalar narsist tavırlar da sergileyebilmektedir.

Boğa Burcu Erkeği İş Hayatı

İş hayatında genelde başarılı olan boğa burçları disiplinlidir ve çalışkandır. Problemleri çözme konusunda soğukkanlı davranan boğa burcu erkekleri liderlik özelliği gösterir.