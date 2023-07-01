Boğa burçları ve yükselen boğalar bazı konularda hayatlarında köşeye sıkışmış gibi hissetmektedir. Fakat dolunay etkisiyle onlar için köşeden dönme zamanı da gelmiş olacaktır. Boğa burçları ve yükselen bu olay hayatlarında görkemli ve önemli bir karar verecek ve bu karar sonucunda geleceklerine doğru emin adımlar ile ilerleyecektir. Bu dönemde emeklerinin karşılığını alacak olan boğa burçları çeşitli konular ile de ilgilenebilir. Boğalar 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan Dolunay ile diğer ülkeler yurt dışı ile olan ilişkiler ve yüksek öğrenim hayatları gibi durumlarda önemli gelişmeler yaşayabilir. Uzak yolculuklar, hümanizm, hoşgörü, diğer kültürlere karşı tutum, uzun vadeli planlar, yabancı ülkeleri gezmek gibi konular da etkili durumlar arasında yer almaktadır.

Mars başak burcunda yapacağı seyahate ise 10 Temmuz tarihinde başlayacak ve boğa burçlarının 5. evlerinde gerçekleşen bir transit söz konusu olacaktır. Burç sahiplerinin aşk hayatları ile ilgili alanda bazı sıkıntılar ve gerginlikler bu süreçte meydana gelebilir. Diğer taraftan onlar çocukları hakkında olan sorun ve konularla karşılaşabilir ve bazı kırgınlıklar yaşayabilir. Onlar özellikle ilişkilerinde ağırdan alma gibi bir durum sergilese de yine bu durumda karlı çıkacak olan onlar olacaktır.

Merkür'ün 11 Temmuz itibarıyla aslan burcuna geçiş yapması ve 28 Temmuz tarihine kadar ailelerini ilgilendiren bir konu ile ilgili haber almaları aile ile ilgili önemli durumlara işaret etmektedir. Uzlaşmacı bir tavır takınacak olan boğa burçları bu şekilde aile içindeki mevcut problemleri de çözüme kavuşturabilir. Onlar ev değişikliği gibi bir şey düşünüyorsa aradıkları evi bulmaları da mümkün olmaktadır. Yine ev ve aile ile ilgili konular ön planda olacak ve boğa burçları aileleriyle evlerinde güzel ve keyifli zaman geçireceği bir dönem giriş yapacaktır. Onlar yine bu dönemde gösterişli parti organizasyonları yapabilir ya da saygın aile büyüklerini evlerinde ağırlayabilir. Diğer taraftan ilişkileri olan boğalar ise bu dönemde evlilik kararı alacaktır.