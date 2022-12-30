Boğa Burcu 2023 Yorumu! Yeni Yılda Boğa Burcunu Ne Bekliyor?

Yeni yıl yani 2023, boğa burçları ve yükselen burcu bu olanlar için Mali açıdan şanslı bir sene olacaktır. Bu hayattaki en büyük güvenceleri maddiyat olan boğalar bu durumdan memnuniyet duyacaktır. Yeni senede kendilerine maddi motivasyon sağlayacak her imkana açık olacak olan burç sahipleri alışkanlıklarında, tarzlarında ve duruşlarında değişiklik yapmak gerektiği zaman zorlansalar bile yaşam standartlarından ödün vermeyecektir. 2022 senesinden sonra bu direnci kırmaya başladığınız bir yıl sizi beklemektedir. Yeni yılda hayatınızda yenilenen ve değişen durumların meyvelerini alabilir ve çeşitli konular ile ilgilenebilirsiniz.

Merkür'ün oğlak burcundaki geri hareketini sonlandırması yılın ilk ayında ilk sinyalleri yakmaktadır. Uranüs boğa burcunda geri hareketine devam edecek ve bu durumda burç sahiplerinin hayatlarındaki taşların yerine oturmasını sağlayacak bir gelişme olacaktır. Boğalar anlam aradıkları her konuda soru işaretleriniz silebilir ve durmak yerine hareket etmeyi seçebilir. Bunun yanı sıra yeni sene geçmiş yılın yaralarına sarmak için hem sosyal hem de duygusal yönden bazı fırsatları boğa burçları için tanıyacaktır. Siz üzerinize düşeni yaptığınız zaman hayat da size aynı şekilde davranacaktır. Burç sahipleri için yeni yılda tavsiye edilen durum kendilerini hedeflerine ve işlerine layık gördükleri yaşama hizmet etmekten asla vazgeçmemeleri olacaktır. Boğa burçlarını heyecan verici bir yenilenme dönemi beklemektedir.

14 Ocak tarihinde parasal evlerinde uzun süren mart gerilemesi sona erecek ve boğa burçları tekrar kendilerine olan güvenlerinin arttığını düşünecektir. Gerek manevi gerek maddi daha iyi hisler içine girecek olan burç sahipleri yatırımlarını ve paralarını daha rahat bir şekilde belirleyecek ve sene içinde kaybettiklerinin karşılığını alacaktır. Boğalar özel sektörde iş yapıyorsa yeni bir departmana geçmek gibi bir durum onları bekleyebilir ya da 20 Ocak tarihi sonrasında devlet ile ilgili beklenen terfiler ya da atamalar gerçekleşebilir.

Verdiğiniz borçları geri alma durumu ya da harcamalar finansal anlamda tahmin edemediğiniz şekilde gerçekleşecektir ve boğa burçları kendilerini içeriden tüketen ne varsa bunları artık bırakacaktır. Boğaların yönetici gezegeni olan Venüs 20 Şubat tarihi ardından kendi döngüsünü tamamlayacak ve bu durum da yeni bir serüveni başlayacaktır. Bu durum boğa burçları için heyecan verici olabilir ve boğalar heyecanlarına, cesaretlerine ve fikirlerine güvenebilir.

Boğa burçları yeni yılda yaşadıkları ve hayat ile barışmakta olduklarının farkına varabilir. Her zamankinden daha fazla huzur isteyecek olan burç sahipleri çeşitli girişimler ile de ilgilenecektir.

Yeni yılda bir evlilik kararı da almaları mümkün olan burç sahipleri daha önce verdikleri kararları da gözden geçirebilir ve bu konu ile ilgili çok önemli adımlar atabilir. Burç sahipleri 2023 yılında uzak sandıklarının yakın ve imkansız sandıklarının da yakın olduğuna mümkün olduğunca şahitlik edecektir. Boğaların en önemli tecrübeleri her şeyin bir devinimle ilerlediğini görmek olacaktır. Boğalar büyük yaşamak büyük düşünmek ve büyük hissetmek üzerine kurulu bir düzene geçiş yapacaktır.