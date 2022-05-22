Boeing, Starliner Kapsülünü İlk Kez ISS'ye Yerleştirdi

Gemide sadece bir test mankeni olan Boeing'in astronot kapsülü, yıllarca süren yanlış başlangıçlardan sonra şirket için büyük bir başarı olan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk kez çekildi ve park etti.

Starliner'ın Cuma günü geç saatlerde gelmesiyle NASA, rakip ABD şirketlerinden uzay istasyonuna uçan mürettebat kapsüllerine sahip olmak için uzun zamandır devam eden çabasını nihayet gerçekleştirdi.

SpaceX'in zaten çalışan bir başlangıcı var. Elon Musk'ın şirketi üç yıl önce aynı testi yaptı ve o zamandan beri turistlerin yanı sıra uzay istasyonuna 18 astronot fırlattı.

"Bugün büyük bir dönüm noktasına işaret ediyor," NASA astronotu Bob Hines, yörüngedeki kompleksten telsiz gönderdi. "Starliner istasyonun önünde güzel görünüyor" diye ekledi.

Boeing'in Starliner'ı uzayda uçtuğu diğer tek sefer, istasyonun yakınında hiçbir yere varamadı ve yanlış yörüngede sona erdi.

Bu kez, elden geçirilen uzay aracı Perşembe günkü fırlatmanın ardından doğru noktaya ulaştı ve 25 saat sonra istasyona demirledi. Otomatik buluşma, bir avuç iticinin başarısızlığına rağmen, büyük bir aksaklık olmadan kapandı.

Starliner'ın görevinin geri kalanı iyi giderse, Boeing bu yılın sonuna kadar ilk mürettebatını başlatmaya hazır olabilir. İlk Starliner ekibinde görev yapması muhtemel astronotlar, eylem yaklaşık 435 km (270 mil) yukarı doğru ilerledikçe Houston'daki Boeing ve NASA uçuş kontrolörlerine katıldı.

NASA, Florida merkezli astronot taksi hizmeti söz konusu olduğunda fazlalık istiyor. Yönetici Bill Nelson, Boeing'in Starliner ile olan uzun yolunun iki tür mürettebat kapsülüne sahip olmanın önemini vurguladığını söyledi. ABD'li astronotlar, mekik programı sona erdiğinde, SpaceX'in 2020'deki ilk mürettebat uçuşuna kadar Rus roketlerine binerken sıkışıp kaldılar.

Boeing'in 2019'daki ilk Starliner test uçuşu, görevi kısa kesen ve uzay aracını mahkum edebilecek yazılım hatalarından rahatsız oldu. Bunlar düzeltildi, ancak yeni kapsül geçen yaz havalanmayı bildiğinde, korozyona uğramış valfler geri sayımı durdurdu. Boeing, yaklaşık 600 milyon dolarlık do-over maliyetinde tebeşirle ilerledikçe daha fazla onarım izledi.

Starliner'ın Cuma günü uzay istasyonuna yaklaşmasına izin vermeden önce, Boeing yer kontrolörleri kapsülü manevra yapmaya çalıştı ve robotik görüş sistemini test etti. Boeing, bir soğutma döngüsü ve dört başarısız itici dışında her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Bununla birlikte, kapsül sabit bir sıcaklığa sahipti ve direksiyon için birçok başka itici vardı.

Starliner, uzay istasyonundan 15 km (10 mil) uzaktayken, Houston'daki Boeing uçuş kontrolörleri, kapsülün kameraları aracılığıyla uzay istasyonunu görebiliyordu. "El sallıyoruz. Bizi görebiliyor musun?" diye şaka yaptı Hines.

Starliner'dan sadece sessizlik vardı. Komutanın koltuğu, II. Dünya Savaşı'nın Perçinci Rosie'sinin uzay çağı versiyonu olan Rosie the Rocketeer adlı manken tarafından bir kez daha işgal edildi.

Parıldayan beyaz-mavi-trim kapsülü, istasyondan 10 metreye (33 fit) yakın bir süre boyunca (planlanandan çok daha uzun) havada asılı kaldı, çünkü uçuş kontrolörleri yerleştirme halkasını ayarladı ve diğer her şeyin yolunda olmasını sağladı. Yeşil ışık nihayet geldiğinde, Starliner dört dakika içinde farkı kapattı ve Boeing'in kontrol merkezinde tezahüratlara neden oldu. Mandallar sıkıca sabitlendikten sonra alkışlar patlak verdi.

iniş yapmayı hedefleyecek.Uzay istasyonunun yedi astronotu, Starliner'dan yiyecek ve teçhizat boşaltacak ve deneylerle dolduracak. SpaceX'in Florida kıyılarından aşağı sıçrayan Dragon kapsülünün aksine, Starliner önümüzdeki Çarşamba günü New Mexico'ya