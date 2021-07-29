Bodrum'da Yangın Çıktı, Otel Tahliye Edildi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile kısa süre içerisinde büyük bir alana yayıldı ve konu hakkında detaylı bilgiler öğrenildi. Bodrum ilçesindeki Güvercinlik Mahallesi'nde çıkan yangın sebebi ile feci görüntüler kaydedilirken bölgede bulunan otelin de tahliye edildiği öğrenildi. Oldukça büyük bir bölgede çıkan Bodrum yangını ve oteldeki tahliye anları ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Bodrum'da Güvercinlik Mahallesi'ne çıkan yangın sebebi ile feci bir durum oluştu ve yangını söndürmek için geniş çapta bir çalışma başlatıldı. İlçede çıkan orman yangını ardından tatil yapan vatandaşlar da panik dolu anlar yaşadı ve konakladıkları otellerden ayrıldı. Kameralar tarafından bir oteldeki tahliye anları saniye saniye kayıt altına alınırken çekilen görüntüler de Türkiye’nin gündemi oldu.

Korkunç yangının çıkması ardından alevler kısa süre içerisinde şiddetli rüzgarın etkisiyle tesise sıçradı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik Mahallesi'nde çıkan yangın hakkında otel yetkilileri de sabotaj şüphesi üzerinde durdu.

Marmaris yangını sonrasında Bodrum'da da geniş çapta bir orman yangınının başlaması vatandaşlar üzüntüye boğdu. Söndürme ekipleri Marmaris yangını sonrasında Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahalede bulunulurken hava yolu ile de çalışmalar yapıldı.

Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası bölgesinde çıkan yangın bölgede bulunan otel müşterilerinin de konakladıkları yerden ayrılmalarına sebep oldu. Bodrum Milas yolu üzerinde çıkan ormanlık alandaki yangın pek çok vatandaşı üzüntüye boğdu. Muğla'da yangın çıktığını gören vatandaşların yangını ihbar etmesi ve olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin gelmesi hakkında merak edilenleri sizler için yazdık.

Vatandaşlar, bölgeden alevlerin yükseldiğini görmesi sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu ve yapılan ihbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çıkan yangını söndürmek amacı ile bölgeye sevk edilirken Muğla Orman Bölge Müdürlüğü de çalışmalar başlattı.