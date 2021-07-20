Bodrum ve Marmaris'te Kenan Doğulu Rüzgarı Esti

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, Bodrum ve Marmaris'te birbirinden keyifli konserler vererek kendisini dinlemeye gelen sevenlerini mutlu etti. Salgın süreci ardından yeniden sevenlerinin karşısına çıkan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, hayranları ile beraber olmaktan ve bu ambiyansı hep beraber yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Marmaris ve Bodrum'da gerçekleştirmiş olduğu konserlerine “İlk Adımı Sen At” isimli sevilen parçası ile başlayan ünlü sanatçı Kenan Doğulu sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Bodrum ve Marmaris’te gerçekleşen Kenan Doğulu konseri ile ilgili detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

“İlk Adımı Sen At” isimli sevilen parçası ile konserlerine başlayan sevilen şarkıcı Kenan Doğulu müzikseverler ile buluşma gerçekleştirdi. Kerki Solfej tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında 1 senelik bir ara ardından Bodrum ve Marmaris’te hayranları ile buluşan ünlü sanatçı, mutluluk duyduğunu söylemeyi ihmal etmedi.

Başarılı isim Kenan Doğulu gerçekleştirdiği konserler boyunca “Kandırdım”, “Tencere Kapak” ve “Ara Beni Lütfen” isimli şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirirken sanatçıyı dinlemeye gelen sevenleri de keyifli saatler geçirmiş oldu.

Konserler sırasında tuşlu çalgılarda Mustafa Haybat ve Ozan Doğulu, perküsyonda Abbas Karacan ve Nedim Ruacan, bas gitarda Orhan Deniz, vokallerde Sinem Yalçınkaya ile Duygu Soylu, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, saksafonda Serkan Altınok ile Toygun Sözen, trombonda Ziya Arman ve trompette Tolga Bilgin sahnede bulunan başarılı sanatçı Kenan Doğulu'ya eşlik etti.

Kenan Doğulu'nun Bodrum ve Marmaris'te gerçekleştirmiş olduğu Kerki Solfej konser turnesi 20 Temmuz Salı gününde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 25 Ağustos Çarşamba Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 31 Temmuz Cumartesi Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu, 27 Ağustos Cuma Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 29 Ağustos Pazar Datça Açıkhava Tiyatrosu ve 28 Ağustos Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro konserleri ile devam edecek.