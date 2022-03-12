BM, Ukrayna'daki Biyolojik Silah Programından Haberdar Olmadığını Açıkladı

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın böyle bir programın var olduğu iddiasının Washington ve müttefikleri tarafından acil bir Güvenlik Konseyi toplantısında reddedilmesi nedeniyle Ukrayna'daki biyolojik silah programından haberdar olmadığını açıkladı.

Rusya Cuma günü toplantıyı, Ukrayna'nın ABD'nin desteğiyle biyolojik silah laboratuvarlarını işlettmeye çalıştığı yönündeki kanıtlanmamış iddialarını görüşmek üzere toplantıya çağırdı.

BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi İzamimi Nakamitsu, 15 üyeli konseye hitaben yaptığı konuşmada, BM'nin Ukrayna'da "herhangi bir biyolojik silah programından haberdar olmadığını" söyledi.

Nakamitsu, hem Ukrayna hem de Rusya'nın bu tür silahları yasaklayan uluslararası bir anlaşma olan Biyolojik Silahlar Konvansiyonu'nun (BWC) devlet tarafları olduğunu söyledi. "Biyolojik silahlar, BWC'nin yürürlüğe girdiği 1975 yılından bu yana yasaklandı." diye de ekledi.

Tartışma, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan ve o zamandan beri Rus askerlerinin Ukrayna şehirlerine saldırılar düzenleyerek başkent Kiev'e doğru ilerlediğini gören Ukrayna'ya yönelik devam eden askeri işgali sırasında gerçekleşti. Çatışmalar şu ana kadar 2,5 milyondan fazla insanı Ukrayna'dan kaçmaya zorladı.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia Cuma günkü BM Güvenlik Konseyi toplantısında Moskova'nın Ukrayna'da 30 biyolojik silah laboratuvarından oluşan bir ağ keşfettiğini söyledi.

Ancak bu, Rusya'yı "Devlet Başkanı [Vladimir] Putin'in Ukrayna halkına karşı tercih ettiği savaşı haklı çıkarmak için dezenformasyonu meşrulaştırmak ve insanları kandırmak için Güvenlik Konseyi'ni kullanmaya çalışmakla" suçlayan Nebenzia'nın ABD'li mevkidaşı Linda Thomas-Greenfield tarafından reddedildi.

"Şunu bir kez söyleyeceğim: Ukrayna'nın biyolojik silah programı yok. Abd tarafından desteklenen, Rusya sınırına yakın veya herhangi bir yerde Ukranya biyolojik silah laboratuvarı yok." dedi.

2005'te yapılan bir anlaşma uyarınca Pentagon, çok sayıda Ukrayna halk sağlığı laboratuvarına tehlikeli patojenlerin ve araştırmalarda kullanılan teknolojinin güvenliğini artırmada yardımcı oldu. Bu çabalar diğer ülkeler ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından desteklenmiştir.

DSÖ Perşembe günü Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Ukrayna'ya halk sağlığı laboratuvarlarında bulunan yüksek tehdit içeren patojenleri, halk arasında hastalık yayacak "olası sızıntıları" önlemek için imha etmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Beyaz Saray bu hafta başında Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'da biyo-savaş laboratuvarları işlettme iddialarını "mantıksız" olarak reddederek, Kremlin'i saldırısında kimyasal veya biyolojik silah kullanmak için bahane hazırlamakla suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy de Perşembe günü bir video konuşmasında Rusya'nın iddialarını reddederek, Ukrayna'da "Kimse herhangi bir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirmiyor" dedi.