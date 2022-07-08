BM, Suriye'nin Kuzeybatısına Yardım Konusunda Çıkmazın Ortasında Yeni Bir Toplantı Düzenledi

BM Güvenlik Konseyi, ne kadar süreceği konusunda uzlaşı sağlanamayınca Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısındaki isyancılara yönelik insani yardım teslimatlarının uzatılmasına ilişkin oylamayı ertelemek zorunda kaldıktan sonra 7 Temmuz'da bir toplantı çağrısında bulundu. Konseyin veto yetkisine sahip beş üyesinden biri olan Rusya, uzatmanın yalnızca altı ay sürmesi konusunda ısrar ederken, diğer birçok konsey üyesi, BM genel sekreteri ve 30'dan fazla sivil toplum grubu bir yıl daha görev için zorladı.

Cuma günü başka bir konsey toplantısı yapılması çağrılsa da, daha fazla istişare mi yoksa oylama mı yapılacağı belli değildi.

15 Konsey üyeleri arasındaki kapalı tartışmalar Perşembe akşamına kadar devam etti, ancak İrlanda ve Norveç'in sınır ötesi teslimatları 12 ay boyunca uzatmaya yönelik orijinal karar tasarısı ile altı aylık bir uzatma çağrısında bulunan rakip bir Rus metni arasındaki farkları kapatamadı.

İrlanda'nın BM büyükelçisi Geraldine Byrne Nason Perşembe günkü toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, ”Uzlaşma için bir temel oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. “O odadaki hiç kimse bu kadar önemli bir konuda bölünmek istemiyor, ancak yapacak daha çok işimiz var. Ve şimdi çalışmaya başlayacağız, bir gecede çalışacağız ve çözümle sabah geri dönmeyi umuyoruz.”

Rusya BM Büyükelçi Yardımcısı Dmitry Polyansky, bir çözüm üzerinde %99 anlaşma var, ama Rusya yeni bir kararı ile altı ay sonra ısrar ediyor " dedi.

Byrne Nason, Rus talebinin etrafında bir yol olup olmadığı sorulduğunda, "Bir gecede üzerinde çalışıyoruz.” BM geçen hafta yaptığı açıklamada, 2011 yılında başlayan Suriye ihtilafının ilk 10 yılında 300.000'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini - sivil kayıpların en yüksek resmi tahmini olduğunu söyledi. Kuzeybatı İdlib, Suriye'deki son isyancı kalesi ve El Kaide bağlantılı bir militan grup olan Hayat Tahrir el Şam'ın en güçlü olduğu bölgedir. Suriye hükümetinin yakın müttefiki olan Rusya, Suriye'nin içinden kuzeybatıya, çatışma çizgileri boyunca insani yardım teslimatlarını hızlandırmaya defalarca çağrıda bulundu. Bu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetine daha fazla kontrol sağlayacaktır